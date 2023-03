Francia, la riforma delle pensioni è legge: il governo resiste alla sfiducia, “salvo” per 9 voti (Di lunedì 20 marzo 2023) Il governo di Emmanuel Macron è salvo: la mozione di sfiducia “transpartisan” proposta dal partito indipendente LIOT e votata da tutte le opposizioni all’esecutivo di Elisabeth Borne non è riuscita a raggiungere la quota minima necessaria per mandare a casa la premier per appena 9 voti. Diventa legge, intanto, la riforma delle pensioni che ha suscitato l’ira del Parlamento e di tantissimi che in questi giorni hanno invaso Parigi per protestare. Nei pressi della zona di Invalides stanno accorrendo altri manifestanti dopo l’esito della votazione, diversi cassonetti sono già stati dati alle fiamme e sono iniziati gli scontri con la polizia, che aveva ricevuto l’ordine di disperdere la protesta non autorizzata. “Quello che non è stato possibile raggiungere ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildi Emmanuel Macron è: la mozione di“transpartisan” proposta dal partito indipendente LIOT e votata da tutte le opposizioni all’esecutivo di Elisabeth Borne non è riuscita a raggiungere la quota minima necessaria per mandare a casa la premier per appena 9. Diventa, intanto, lache ha suscitato l’ira del Parlamento e di tantissimi che in questi giorni hanno invaso Parigi per protestare. Nei pressi della zona di Invalides stanno accorrendo altri manifestanti dopo l’esito della votazione, diversi cassonetti sono già stati dati alle fiamme e sono iniziati gli scontri con la polizia, che aveva ricevuto l’ordine di disperdere la protesta non autorizzata. “Quello che non è stato possibile raggiungere ...

putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - marcodimaio : È nell'interesse dell'Europa - non solo della Francia - che il governo #Borne prosegua il proprio mandato e che il… - francornldi : RT @DanielaGrancini: La riforma pensioni in Francia è legge. Felicissima. Chi va in pensione prima danneggia le nuove generazioni. Il siste…