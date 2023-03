Francia: il 68% vuole mandare via la premier Borne. Oggi il voto di censura al governo (Di lunedì 20 marzo 2023) È arrivato in Francia il giorno del giudizio. Oggi pomeriggio, infatti, l’Assemblée Nationale voterà sulle due “mozioni di censura“ al governo guidato da Elisabeth Borne presentate dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai centristi indipendenti del Liot. È quest’ultima che raccoglierà il massimo dei voti “transpartisan“. E il faro resta puntato sui Républicains ancora indecisi e sui 15-20 voti che mancano per far cadere il governo. Stamattina altri due della destra moderata, Aurélien Pradé e Maxime Minot, hanno annunciato che voteranno la sfiducia. Stando ai conteggi, mancherebbero sempre fra i 10 e i 15 voti. Ma tutto resta possibile in una situazione in cui è forte anche la pressione popolare. Al centro della crisi c’è la riforma delle pensioni Ieri sera Emmanuel Macron, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) È arrivato inil giorno del giudizio.pomeriggio, infatti, l’Assemblée Nationale voterà sulle due “mozioni di“ alguidato da Elisabethpresentate dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai centristi indipendenti del Liot. È quest’ultima che raccoglierà il massimo dei voti “transpartisan“. E il faro resta puntato sui Républicains ancora indecisi e sui 15-20 voti che mancano per far cadere il. Stamattina altri due della destra moderata, Aurélien Pradé e Maxime Minot, hanno annunciato che voteranno la sfiducia. Stando ai conteggi, mancherebbero sempre fra i 10 e i 15 voti. Ma tutto resta possibile in una situazione in cui è forte anche la pressione popolare. Al centro della crisi c’è la riforma delle pensioni Ieri sera Emmanuel Macron, ...

