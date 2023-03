Francia: governo Macron affronta due mozioni di sfiducia su riforma pensioni (Di lunedì 20 marzo 2023) Parigi, 20 mar. (Adnkronos) - Il governo francese dovrà affrontare oggi pomeriggio due mozioni di sfiducia tra proteste di piazza, scioperi e blocchi stradali contro la decisione di Emmanuel Macron di far passare un impopolare aumento dell'età pensionabile senza il voto del parlamento. Le mozioni di sfiducia sono state convocate per protesta contro il governo che utilizza controversi poteri esecutivi per aumentare l'età pensionabile statale da 62 a 64 anni. Macron infatti ha deciso la scorsa settimana che il governo dovrebbe utilizzare l'articolo 49.3 della costituzione per aggirare il parlamento, perché temeva che non potesse raccogliere abbastanza voti per le modifiche alle pensioni. Il gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Parigi, 20 mar. (Adnkronos) - Ilfrancese dovràre oggi pomeriggio dueditra proteste di piazza, scioperi e blocchi stradali contro la decisione di Emmanueldi far passare un impopolare aumento dell'età pensionabile senza il voto del parlamento. Ledisono state convocate per protesta contro ilche utilizza controversi poteri esecutivi per aumentare l'età pensionabile statale da 62 a 64 anni.infatti ha deciso la scorsa settimana che ildovrebbe utilizzare l'articolo 49.3 della costituzione per aggirare il parlamento, perché temeva che non potesse raccogliere abbastanza voti per le modifiche alle. Il gruppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Francia - Servono 287 voti per sfiduciare il governo di #Borne. Al momento sarebbero fra 261 e 272 quelli sicuri… - NicolaPorro : È un giorno importante per la #Francia. Cosa rischia il governo di #Macron ?? - Gitro77 : Governo di pagliacci e di servi. Il problema dell’immigrazione dalla Libia non è la Wagner. Le ondate di profughi d… - Apm2Apm : RT @Frances20665381: Francia: stasera due mozioni di sfiducia contro il governo di Macron ( le petit Napoleon ).. fusse ca fusse la vorta b… - leone_ottanta : RT @Frances20665381: Francia: stasera due mozioni di sfiducia contro il governo di Macron ( le petit Napoleon ).. fusse ca fusse la vorta b… -