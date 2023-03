Francia | Deschamps | «Maignan sarà il titolare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del ct della, sui tre transalpini del Milan: «Giroud potrebbe giocare, Theo? Non c’è da preoccuparsi» Didier, ct della, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole sui tre calciatori del Milan convocati per i prossimi impegni. SOSTITUTO DI LLORIS – «Mike. Avrò anche discussioni, ciuna gerarchia ed è importante. L’esperienza è un criterio, ma è una posizione specifica e quindi l’esperienza è uno degli elementi da valutare, ma non è l’unico. Certo, comunque può essere rilevante». THEO E GIROUD – «Per Theo non c’è niente di cui preoccuparsi oggi. Non ha un problema muscolare, la cosa sta facendo il suo corso. Quando ho convocato Giroud per il Mondiale, mi era già stato chiesto se sarebbe ...