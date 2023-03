Francia 2023, un anno di novità green (Di lunedì 20 marzo 2023) L'edizione 2023 del Mediatour presenta una Francia sempre più nuova, green e sostenibile e un turismo slow improntato al rispetto dell'ambiente. Obiettivo che la Francia persegue da tempo con impegno ed entusiasmo. Il 2023 per la Francia è anche e soprattutto un anno sportivo, con grandi eventi dal Tour de France (quest'anno in partenza dai Paesi Baschi) alla Coppa del Mondo di Rugby, che si declina in 9 città e invita a scoperte non solo sportive ma del territorio. Inoltre è un anno di anniversari, a cominciare dai 50 anni dalla morte di Picasso, avvenuta in Costa Azzurra, a Mougins. Il terroir, il territorio, è un po' il filo conduttore del Mediatour 2023 e sarà anche il leit motiv dell'edizione 2023 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) L'edizionedel Mediatour presenta unasempre più nuova,e sostenibile e un turismo slow improntato al rispetto dell'ambiente. Obiettivo che lapersegue da tempo con impegno ed entusiasmo. Ilper laè anche e soprattutto unsportivo, con grandi eventi dal Tour de France (quest'in partenza dai Paesi Baschi) alla Coppa del Mondo di Rugby, che si declina in 9 città e invita a scoperte non solo sportive ma del territorio. Inoltre è undi anniversari, a cominciare dai 50 anni dalla morte di Picasso, avvenuta in Costa Azzurra, a Mougins. Il terroir, il territorio, è un po' il filo conduttore del Mediatoure sarà anche il leit motiv dell'edizione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - fattoquotidiano : “Insegno italiano a Parigi, la mia città dei sogni. In Francia ogni anno ci sono concorsi nella scuola pubblica, in… - RaiNews : Sull'Italia settentrionale, la Francia e la Spagna gli effetti della siccità 'sono visibili' e 'preoccupanti', ci a… - CardelliAc : RT @dariodangelo91: 6/n Seduta parlamentare iniziata. Io mi sto divertendo, spero anche voi. - CardelliAc : RT @dariodangelo91: 4/n spuntasse in Assemblea, cosa accadrebbe subito dopo? Tutte le risposte e gli scenari sono in questo articolo. ht… -