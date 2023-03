Francesco Moser, l’ex campione di ciclismo innamorato a 70 anni: “In due si sta meglio” (Di lunedì 20 marzo 2023) Francesco Moser, ex campione di ciclismo, ha oggi 71 anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato com’è cambiata la sua vita a 35 anni dal suo ritiro. Moser adesso è un imprenditore vinicolo, pur conservando la passione per le bici: “Quando ho smesso di correre, nel 1988, ho comprato una campagna e il maso dove vivo, sulle colline di Trento, ci ho fatto vicino il museo con le mie bici, le mie maglie, i trofei. La gente arriva. E oltre a occuparmi della cantina, produco bici con Fantic: bici tradizionali che si trasformano in elettriche, le FMoser”, ha raccontato. Poi, ha parlato del suo nuovo amore, una donna di 55 anni: “Bisogna adattarsi, stare da soli non è mica una roba semplice. Però, ora, non sono più ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023), exdi, ha oggi 71. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato com’è cambiata la sua vita a 35dal suo ritiro.adesso è un imprenditore vinicolo, pur conservando la passione per le bici: “Quando ho smesso di correre, nel 1988, ho comprato una campagna e il maso dove vivo, sulle colline di Trento, ci ho fatto vicino il museo con le mie bici, le mie maglie, i trofei. La gente arriva. E oltre a occuparmi della cantina, produco bici con Fantic: bici tradizionali che si trasformano in elettriche, le F”, ha raccontato. Poi, ha parlato del suo nuovo amore, una donna di 55: “Bisogna adattarsi, stare da soli non è mica una roba semplice. Però, ora, non sono più ...

