Francesca Tocca non è incinta | sfogo su presunta crisi con Raimondo Todaro

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sono giorni che si rincorre il gossip sullagravidanza di. La ballerina non ci sta e ha smentito le indiscrezioni circolate sui social. Sono stati in molti su Twitter a pensare che fosse in dolce attesa per la seconda volta, ma questi pensieri non trovano certezze né conferme. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha messo a tacere ogni voce, nate dal fatto che è apparsa in televisione di recente con una pancia sospetta. Come per magia, molti tweet sono stati rimossi. I più (dis)attenti hanno notato un pancino sospetto sotto il vestito nero che indossava e che appariva più stretto all'altezza dello stomaco. La compagna diha aggiunto che non c'è verità alcuna nei gossip e nelle indiscrezioni circolate: "Giornalisti e gossippari vari fate pace con ...

La compagna di Raimondo Todaro commenta sui social l'indiscrezione che da qualche ora la immagina in dolce attesa di un altro ...... direttore di Medici con l'Africa Cuamm,Dalla Porta , JPO da poco rientrata da ... È lì che sicon mano il sostegno che la Fondazione di Modena, da tanti anni nostra compagna di viaggio, ...Tra gli ultimi rumors, uno ha riguardato la ballerina professionista, moglie di Raimondo Todaro . Amici 22, rumors di una gravidanza per. Lei risponde così: "Fate ...

Dopo i rumors sul suo conto, a proposito di una prossibile dolce attesa la ballerina di Amici Francesca Tocca ha rotto il silenzio. Un'assenza dal palco sospetta, un abito particolare e un "pancino" ...