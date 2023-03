Francesca Tocca è incinta? La ballerina rompe il silenzio sui social

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo le voci sollevate nel corso della prima puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 18 marzo, sulla presunta gravidanza di, lailsui. La compagna di Raimondo Todaro ha pubblicato una storia su Instagram: “Prima ero in crisi… Ora sono… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente”, ha scritto, negando dunque la possibilità di essere. Laha anche colto l’occasione per smentire anche le voci circa una “nuova” crisi di coppia tra lei e Todaro, che a quanto pare – dopo la rottura nel 2019 – prosegue a gonfie ...