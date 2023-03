Francesca Tocca aspetta un bambino? La verità (Di lunedì 20 marzo 2023) Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22. Tra colpi di scena e decisioni difficili, non è passata inosservata la breve presenza di Francesca Tocca. La ballerina, da anni ormai, veste i panni di professionista della scuola. Spesso e volentieri, le esibizioni degli allievi sono precedute proprio dalle sue dimostrazioni. I fan, ovviamente, hanno iniziato a porsi diverse domande sulla sua mancata performance. C’è anche chi ha pensato alla possibilità di una dolce circostanza. Nelle ultime ore, è stata proprio la moglie di Raimondo Todaro a svelare la verità. Potrebbe interessarti: Amici 22, dove vedere la replica della domenica pomeriggio Amici 22, Francesca Tocca non balla e scoppia il delirio sul web Francesca Tocca non ha ballato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023) Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22. Tra colpi di scena e decisioni difficili, non è passata inosservata la breve presenza di. La ballerina, da anni ormai, veste i panni di professionista della scuola. Spesso e volentieri, le esibizioni degli allievi sono precedute proprio dalle sue dimostrazioni. I fan, ovviamente, hanno iniziato a porsi diverse domande sulla sua mancata performance. C’è anche chi ha pensato alla possibilità di una dolce circostanza. Nelle ultime ore, è stata proprio la moglie di Raimondo Todaro a svelare la. Potrebbe interessarti: Amici 22, dove vedere la replica della domenica pomeriggio Amici 22,non balla e scoppia il delirio sul webnon ha ballato ...

