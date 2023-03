Fotocamere nei boschi, la mossa anti-clandestini al confine con l'Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) 65 fotocamere mobili verranno installate nelle zone boschive di confine tra Italia e Slovenia. Aiuteranno le forze dell'ordine a monitorare gli ingressi illeciti. Fedriga: "Contrasto importante ai trafficanti" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) 65 fotocamere mobili verranno installate nelle zoneve ditra Italia e Slovenia. Aiuteranno le forze dell'ordine a monitorare gli ingressi illeciti. Fedriga: "Contrasto importante ai traffic

