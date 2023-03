Fortore | incidente agricolo con una motozappa | muore un 71enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia questo pomeriggio nei campi di San Giorgio la Molara, comune fortorino. Un uomo di 71 anni è rimasto vittima di unin un fondo nei pressi della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo, mentre stava lavorando nell’orto con una, sarebbe stato travolto dallo stesso mezzo ribaltatosi per cause in corso di accertamento. Nonostante i soccorsi subito prestati all’uomo con il trasferimento presso l’Ospedale San Pio, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Sono in corso i rilievi da parte degli inquirenti. Addolorato il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio, che ha espresso il cordoglio suo e dell’Amministrazione. “E pensare che eravamo stati proprio pochi giorni fa assieme. Era una bravissima persona” (foto ...