Formula Uno | Perez vince a Jeddah | Verstappen passa dal 15° al secondo posto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sergioha vinto il Gran Premio dell’Arabia Saudita dalla pole position in una doppietta Red Bull domenica, mentre Maxè rimasto in testa al campionato dopo essereto dal 15° alcon il giro più veloce.: doppietta Red Bull Il doppio campione del mondo diUnoha strappato il punto bonus acon un’esplosione all’ultimo giro sul circuito stradale Corniche illuminato diche lo ha lasciato un punto avanti al messicano. Il risultato è stato la seconda doppietta della Red Bull in altrettante gare di questa stagione, ma un’inversione di tendenza rispetto all’esordio del 5 marzo in Bahrain. Anche l’anno ...