Formula 1 | Charles Leclerc devastato | ammissione da brividi | fans sconvolti

(Di lunedì 20 marzo 2023) Brutte notizie dopo Jeddah, la rivelazione fatta daa fine gara è sconvolgente, nessuno avrebbe potuto mai immaginarlo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Gran Premio di Arabia Saudita avrebbe dovuto essere quello del riscatto e della verità, se cosi fosse, tuttavia, ci sarebbe solo da preoccuparsi in casa Ferrari. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... legend_formula : RT @ScuderiaFerrari: Charles and Carlos’ message after the #SaudiArabianGP ?? Grazie Tifosi per il vostro supporto ?? - Aurora49646523 : RT @sonoantobozz: Riassunto delle qualifiche di Charles: -Fa un giro della Madonna con un carro funebre -Ha messo letteralmente le palle in… - Darionico23 : @Charles_Leclerc Ma correrai ancora con la Panda o stavolta ti danno una macchina da Formula 1? - F1ComeNessuno : @LeclercNews @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Forza charles, nessuno può immaginare quanta voglia hai di trionfare… - giorya110 : RT @sonoantobozz: Riassunto delle qualifiche di Charles: -Fa un giro della Madonna con un carro funebre -Ha messo letteralmente le palle in… -

Tutto, o quasi: per esempio ai box il lavoro è stato eccellente, con una sosta diLeclerc da 2″10 in occasione dell' overcut su Lance Stroll. Soddisfazione magra, certo, ma che Ferrari ...Un'autentica dimostrazione di forza quella mostrata dalla Rossa nel deserto del Bahrain; una resurrezione sportiva per la scuderia più iconica e vincente della1 conLeclerc e Carlos ...1, seconda domenica amara per la Ferrari, con la coda polemica legata ai team radio di un frustratissimoLeclerc. Intanto in Arabia Saudita sono arrivati appena un sesto e un ...

GP Arabia 2023, Leclerc sulla Ferrari: "C'è tanto lavoro da fare" Tag24

Due gare bastano e avanzano per parlare di fallimento per la Ferrari, che ad oggi ha solo due motivi per sorridere: Charles Leclerc e Frederic Vasseur. Il primo continua a lottare per un pugno di ...Mascherare un animo in tumulto. Charles Leclerc non è bravissimo a celare le sue emozioni. Il pilota monegasco della Ferrari deve fare i conti con una squadra in difficoltà e le aspettative erano ben ...