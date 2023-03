Formul 1 | futuro Lewis Hamilton | ultim’ora inattesa | tifosi stupiti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ribaltamento di fronte improvviso in casa Mercedes, l’ultimo Gran Premio cambia le carte in tavola, Toto Wolff fa esultare i fans PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembrava essere meno roseo del previsto il destino della Mercedes in questo 2023, senza dubbio non si sono visti fulmini e saette ma la scuderia di Brakley Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.