Formia / Al via il ciclo di incontri gratuiti previsti dal progetto "Benessere psicologico" (Di lunedì 20 marzo 2023) Formia – Martedì 28 marzo, alle ore 17.30, presso la sala Falcone e Borsellino (Piazzetta Municipio) ci sarà il primo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti del progetto "Benessere psicologico" aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa fa parte del Protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Formia e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

