Ford 2023, il nuovo Suv elettrico sta per arrivare (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 21 marzo, con l'inizio della primavera Ford svelerà il suo nuovo SUV elettrico . Si tratta di un progetto espressamente sviluppato per l'Europa. Frutto della collaborazione con il gruppo il VW, del ...

Ford 2023, il nuovo Suv elettrico sta per arrivare Ford raddoppia i ruote alte a batteria Affiancherà entro l'anno il più grande Mustang Mach - E . Il Suv a elettroni di taglia media dovrebbe avere un'autonomia di circa 500 km. Qui sotto potrete ... Omaggio a Ken Block: la figlia guida una Subaru speciale Lia nel 2023 parteciperà al campionato Rally USA, passando dalla Ford Fiesta alla Subaru BRZ. Sulla Subaru WRX STI al volante della quale Block debuttò nel 2005 campeggiava un logo pubblicitario, che ... Lancia Aprilia 1500, l'auto dei gangster" In realtà questa era una soluzione tecnica dovuta alla conformazione della carrozzeria stessa. Due curiosità legate a questa vettura: Henry Ford fu sorpreso dai custodi del Salone dell'Automobile di ...