(Di lunedì 20 marzo 2023) Ileuropeo per dare 2 miliardi di euro diall'Ucraina è statodal Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportanodiplomatiche, specificando che il Consiglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: ??#Bruxelles Approvato piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev. Lo riportano fonti diplomatiche. Il Consiglio affari esteri ha… - ANSANuovaEuropa : Fonti, approvato il piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev - infoitestero : Fonti, approvato il piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev - ansaeuropa : Il piano per dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è stato approvato dal Consiglio Affari Esteri. Lo rip… - Radio1Rai : ??#Bruxelles Approvato piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev. Lo riportano fonti diplomatiche. Il Consiglio affari… -

Il piano europeo per dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è statodal Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportanodiplomatiche, specificando che il Consiglio ha dato l'ok politico ma per i dettagli si continuerà a discutere in altri "...Oltre un secolo di uso difossili, di energia non sostenibile e di suolo hanno alzato la ... i delegati hannoil testo di 37 pagine che offre ai responsabili politici una panoramica ...L'Italia firmerà il progetto Eda (Agenzia europea per la difesa) per l'acquisto congiunto di munizioni da fornire all'Ucraina,nel corso del Consiglio Affari esteri di oggi a Bruxelles. Lo si apprende da una fonte diplomatica Ue. Per adesso, l'Italia non risulta fra i primi 17 firmatari dell'Ue, ai quale si è ...

RUXELLES, 20 MAR - Il piano europeo per dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è stato approvato dal Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportano fonti ...L'aggiornamento ai Ventisette dopo il vertice del 9 febbraio. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai Ventisette per aggiornarli in vista del vertice di gioved ...