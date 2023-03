Firenze: Maneskin stasera e domani al Mandela Forum (Di lunedì 20 marzo 2023) Doppia data, oggi, lunedì 20 marzo 2023, e domani, martedì 21, per i Måneskin al Mandela Forum a Firenze; i biglietti sono esauriti da tempo e si trovano al prezzo giusto solo sui social, nei gruppi riservati alla rivendita di biglietti da parte di chi li ha comprati mesi fa e ora, per malattie o trasferte di studio o lavoro, non ci può andare Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 marzo 2023) Doppia data, oggi, lunedì 20 marzo 2023, e, martedì 21, per i Måneskin al; i biglietti sono esauriti da tempo e si trovano al prezzo giusto solo sui social, nei gruppi riservati alla rivendita di biglietti da parte di chi li ha comprati mesi fa e ora, per malattie o trasferte di studio o lavoro, non ci può andare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soundsblogit : I Maneskin stasera live a Firenze: scaletta del concerto e info biglietti - cesarebrogi1 : Sale la “febbre” da Maneskin: a Firenze fan in coda sotto la pioggia con poster e coperte - qn_lanazione : I fan sono pronti a passare la notte davanti al palazzetto di Firenze per conquistare un posto in prima fila… - irenestanzani : CERCO 2 biglietti Maneskin a Firenze 20/03 #måneskin #mandelaforum - irenestanzani : CERCO 2 biglietti Maneskin a Firenze 21/03 #måneskin #mandelaforum -