Fiorentina | Commisso | «Non vendo | chi mi critica vuole farmi fuori»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla stagione e sul futuro della squadra viola. I dettagli Rocco Commisso ha parlato della Fiorentina alla CBS. PAROLE – «Non possono cacciare Rocco da qui, sai? Pensano che criticandomi mi faranno fuori, ma non è così. No, non può succedere. Rocco è un po' diverso. Per fare un esempio, ricevo più critiche qui a Firenze che in 1.500 comunità negli Stati Uniti. Ho preso la mia decisione e continuerò a mantenere quanto detto: non vendo».

