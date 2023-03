Fiorello e la telefonata con Giorgia Meloni a Viva Rai 2, mistero svelato: 'Era proprio l'originale' (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'imitatrice tanto brava da sembrare l'originale. Nel suo programma Viva Rai2, in onda questa mattina, Fiorello ha chiamato al telefono una presunta 'imitatrice' della premier Giorgia Meloni , ma in ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'imitatrice tanto brava da sembrare l'. Nel suo programmaRai2, in onda questa mattina,ha chiamato al telefono una presunta 'imitatrice' della premier, ma in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiAdinolfi : RT @avantibionda: Intanto, al TG1 ci fanno sentire la telefonata tra meloni e Fiorello, tanto per rendercela simpatica, umana, alla mano… G… - LEOREDBARON : RT @avantibionda: Intanto, al TG1 ci fanno sentire la telefonata tra meloni e Fiorello, tanto per rendercela simpatica, umana, alla mano… G… - ClaudioAgos : RT @avantibionda: Intanto, al TG1 ci fanno sentire la telefonata tra meloni e Fiorello, tanto per rendercela simpatica, umana, alla mano… G… - leggoit : #Fiorello e la telefonata con @GiorgiaMeloni a Viva Rai 2, mistero svelato: «Era proprio l'originale» - ottobrerosa : RT @avantibionda: Intanto, al TG1 ci fanno sentire la telefonata tra meloni e Fiorello, tanto per rendercela simpatica, umana, alla mano… G… -