Finlandia Paese più felice al mondo | Italia scivola al 33esimo

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Laè ilpiùal, per la sesta volta. Lo rende noto il World Happiness Report, in occasione della Giornata internazionale della felicità, che si celebra oggi. Al secondo posto della ‘classifica della felicità’ si piazza la Danimarca e al terzo l’Islanda. L’invece perde due posizioni e dal 31esimo posto scende al, dopo la Spagna e prima del Kosovo. Per vivere bene, quindi, meglio recarsi in Nord Europa dato che anche Svezia e Norvegia sono in cima alla classifica. Nella top 10 ci sono anche Israele, che sale al quarto posto quest’anno dal nono dell’anno scorso, i Paesi Bassi al quinto, la Svizzera all’ottavo, il Lussemburgo al nono e la Nuova Zelanda al decimo. E nella top 20 entrano anche Australia (12), Canada (13), Irlanda ...

La Finlandia, Paese più felice al mondo, ci svela i segreti per essere felici in una Masterclass gratuita a giugno 2023.