Finanziamento illecito | la Procura archivia l’indagine su Lucio Presta e Matteo Renzi

(Di lunedì 20 marzo 2023) Si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto, agente di personaggi del mondo dello spettacolo tra i più in auge in Italia. Il manager, insieme a suo figlio Niccolò e al senatore, è stato indagato per: sotto la lente dei magistrati di Roma erano finiti i bonifici versati per il documentario Firenze secondo me, ideato e condotto da, prodotto e distribuito da Arcobaleno Tre di. I trasferimenti di denaro sono finiti in una relazione dell’antiriciclaggio dell’Unità investigativa finanziaria della Banca d’Italia. Oggi, 20 marzo, il manager ha pubblicato sul suo profilo Twitter la notizia dell’zione: «Desidero ringraziare ladi Roma che ...