Figli coppie omogenitoriali, Mollicone: 'La soluzione l'ha data la Cassazione'. Utero in affitto: 'No alla mercificazione della vita umana' (Di lunedì 20 marzo 2023) - 'Non c'entra niente il diritto di avere dei bambini, in queeto caso ci sono cliniche dove si va e a seconda delle possibilità economiche hai un Figlio o un altro, è unacompravendita di genetica, una ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 marzo 2023) - 'Non c'entra niente il diritto di avere dei bambini, in queeto caso ci sono cliniche dove si va e a seconda delle possibilità economiche hai uno o un altro, è unacompravendita di genetica, una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In diecimila quest'oggi in piazza a Milano per urlare il proprio dissenso alla linea del governo sui figli delle co… - mastrobradipo : e le coppie che adottano figli? e la stragrande maggioranza di coppie etero che hanno scelto la gestazione per altr… - ultimora_pol : ??Il #PD ha presentato un ddl contenente matrimoni egualitari, adozioni per single e coppie dello stesso sesso e ri… - DeepestFighter : RT @Surfiniae: #Milano #ManifestazioneArcobaleno Ci sino file interminabili a Pane Quotidiano ed alla Caritas di italiani lavoranti ma po… - Rosella_Bnr : Non è giusto che alcuni #bambini siano discriminati solo perché hanno avuto la sfortuna di essere nati in uno dei p… -