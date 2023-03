Figli a coppie gay, l’assessore Trapanese: “Io gay ho adottato una bimba down” (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLuca Trapanese da single, nel 2018 adottò Alba, neonata down. Oggi è assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e definisce “un problema sociale enorme negare alle coppie di fatto la trascrizione del Figlio dell’altro compagno“. “Faccio un esempio, io ho adottato Alba – ha spiegato a margine della presentazione del rapporto “Sussidarietà e… sviluppo sociale” realizzato dalla Fondazione per la Sussidarietà in collaborazione con Istat – per il mio compagno, se vogliamo fare la trascrizione, sarà impossibile e non avrà diritto su nulla nella vita di mia Figlia. Dovrà adottarla e quello che ieri diceva il ministro della Famiglia, che non c’è bisogno della idoneità non è vero“. “Ho dovuto fare un percorso al pari delle famiglie dove mi hanno chiesto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLucada single, nel 2018 adottò Alba, neonata. Oggi è assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e definisce “un problema sociale enorme negare alledi fatto la trascrizione delo dell’altro compagno“. “Faccio un esempio, io hoAlba – ha spiegato a margine della presentazione del rapporto “Sussidarietà e… sviluppo sociale” realizzato dalla Fondazione per la Sussidarietà in collaborazione con Istat – per il mio compagno, se vogliamo fare la trascrizione, sarà impossibile e non avrà diritto su nulla nella vita di miaa. Dovrà adottarla e quello che ieri diceva il ministro della Famiglia, che non c’è bisogno della idoneità non è vero“. “Ho dovuto fare un percorso al pari delle famiglie dove mi hanno chiesto ...

