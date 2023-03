FIFA 23 Gettoni Scambi FUT Birthday | Elenco Token Swaps e Lista Premi

(Di lunedì 20 marzo 2023) EA Sports, tramite un breve comunicato, ha annunciato l’evento FUTper la popolare modalità23 Ultimate Team che avrà inizio alle 19:00 di venerdi 24 Marzo. Sono iniziati gliFUT. OttieniFUTogni giorno fino al termine della campagna, il 7 aprile. In totale, sono disponibili 30FUTall’interno del gioco e hai appena ricevuto il tuo primo gettone. Puoi ottenere i restanti portando a termine certi obiettivi come Festa primo proprietario, Stelle d’argento e alcuni obiettivi della campagna. Puoi trovare ianche nella Galleria stelle Momenti e completando apposite Sfide Creazione Rosa, come le SCR rompicapo e ...

FIFA 23 FUT Birthday: data d’inizio e Gettoni Scambio, primi leak eSports & Gaming

Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday, il Compleanno di FUT, in arrivo su FIFA 23 a partite da venerdì 17 marzo ...