Fiat sbarca in Algeria nel 2023 con 6 modelli (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiat arriva in Algeria con 6 modelli . Durante una cerimonia presieduta da Ali Aoun, Ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica e da Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e delle ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023)arriva incon 6. Durante una cerimonia presieduta da Ali Aoun, Ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica e da Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e delle ...

Fiat sbarca in Algeria nel 2023 con 6 modelli La prima Fiat costruita in Algeria a fine 2023 La fase di costruzione dello stabilimento di Tafraoui - Orano sarà completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine 2023. Lo stabilimento raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30%, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all'anno e realizzerà quattro modelli FIAT. Per garantire un elevato livello di assistenza ai clienti algerini. Giovanni Pugliese, Ambasciatore d'Italia in Algeria. Dal 21 marzo con 500 Hybrid, 500X, Fiat Tipo, Doblò, Scudo e Ducato.