Fiat - La Nuova 600 sarà elettrica e anche a benzina?

(Di lunedì 20 marzo 2023) LaB-Suv è sempre più vicina: nelle ultime settimane si sono susseguite una serie di anticipazioni più o meno fondate sui dettagli dellasport utility di Torino, che in molti chiamano600 2024, ma che in realtà non ha ancora un nome. Come vi abbiamo spiegato in occasione del primo avvistamento in Italia, la Casa non ha ancora ufficializzato come verrà chiamata lavettura, chesvelata nelle prossime settimane (nelle concessionarie in autunno) e che potrebbe andare a sostituire in un sol colpo modelli come la 500L e la 500X. Quest'ultima, tuttavia, dovrebbe proseguire la sua carriera fino al 2026 e quindi potrebbe affiancare laSuv per un lungo periodo, come fatto con la 500 termica e la ...