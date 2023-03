Festival d’Oriente | tante bancarelle e poca cultura

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 20 marzo 2023) 14 euro d’ingresso per una mostra di fatto commerciale. Non c è da stupirsi se non siano molte le famiglie con bambini, anche se il fascino dell”esotico tira. Al Lingotto di Torino è in corso ildell’Oriente. “Kermesse di colori, musiche, profumi di terre lontane” recita la presentazione ufficiale sui media. Tra miracolosi rimedi esoterici, manga, statue del Buddha, spettacoli di danze e musiche, fanno sempre effetto gli allestimenti simbolici con costumi, kimono, grafie e belle riproduzioni dell guerrieri cinesi di terracotta dell’imperatore Qin Shi Huang, casualmente scoperti nel 1970, e risalenti al 220 a. C. Tra i sorrisi e la simpatia di stanchi suonatori e esauste danzatrici indiane, spiccavano due ragazze eporediesi vestite in stile gothic manga. Colpisce sempre l ‘ampia area dedicata ai massaggi. Nella marea di stand pseudo orientali, oltre a ...