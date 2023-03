Festa Scudetto Napoli, il prefetto esce allo scoperto: “Abbiamo un’idea per i calciatori” (Di lunedì 20 marzo 2023) Con la vittoria col Torino di ieri, ennesima goleada di questa magica stagione, i punti di distacco fra il Napoli e la sua più diretta inseguitrice diventano ben 19. Una tale distanza inizia già a creare grande attesa in città: il countdown per la Festa è già partito. Ha parlato proprio dei piani per la Festa Scudetto il prefetto di Napoli Claudio Palomba ai microfoni di Sky Sport. Il prefetto ha descritto una serie di piani ben definiti per i festeggiamenti, coinvolgenti anche i calciatori autori dell’impresa, beniamini di tutti i tifosi. Napoli Festa Scudetto, i piani del prefetto Palomba Di seguito quanto riportato: Abbiamo già avuto degli incontri ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Con la vittoria col Torino di ieri, ennesima goleada di questa magica stagione, i punti di distacco fra ile la sua più diretta inseguitrice diventano ben 19. Una tale distanza inizia già a creare grande attesa in città: il countdown per laè già partito. Ha parlato proprio dei piani per laildiClaudio Palomba ai microfoni di Sky Sport. Ilha descritto una serie di piani ben definiti per i festeggiamenti, coinvolgenti anche iautori dell’impresa, beniamini di tutti i tifosi., i piani delPalomba Di seguito quanto riportato:già avuto degli incontri ...

