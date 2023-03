Ferrari | reale il pericolo polveriera | “Così è inaccettabile”

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’inizio di questo Mondiale 2023 di Formula 1 è fortemente negativo per la. Dopo i problemi palesati nel primo appuntamento stagionale del Bahrain, la Rossa di Maranello ha continuato sulla falsa riga della negatività mettendo in pista prestazioni deludenti anche in Arabia Saudita. Una situazioneche potrebbe far detonare, rapidamente, la miccia nelladel box marcato dal Cavallino Rampante. Nella seconda gara del nuovo anno, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mancato nuovamente il podio terminando rispettivamente al sesto e settimo posto pagando dazio, nuovamente, alle maggiori rivali. Un gapgrande era inatteso: cosa riserverà il futuro?: le parole di Vasseur, Leclerc e Sainz sono cariche d’amarezza (Credit foto – Scuderia...

A Melbourne, laè chiamata ad una pronta riscossa per non rischiare di dover ufficializzare una crisi che pare già. Charles Leclerc sa che le prossime settimane segneranno, in maniera

F1, Dubbi Ferrari: serve una versione B della SF-23 Circus Formula 1

Ora viene naturale porsi la domanda: ha senso continuare con questa filosofia oppure sarebbe meglio pensare a una "versione B" della Ferrari F1 SF-23Dopo due soli GP, la Rossa è già in grande difficoltà. Vasseur chiamato a risolvere i problemi legati al passo gara con le gomme dure. A Melbourne servirà un grande risultato.