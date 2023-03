Ferrari | è tremendo essere la quarta forza del Mondiale

(Di lunedì 20 marzo 2023) Due indizi fanno una prova e il giorno dopo il risveglio è ancora peggiore. Il primo Gran Premio dell’anno, a Sakhir, aveva fatto male aisti, passati dal considerare i benefici di una gomma risparmiata in qualifica in ottica...

F1 | Vasseur: "Il nostro guaio è il passo gara con le Hard" Motorsport.com - IT

Nel GP di Jeddah la rossa e il monegasco hanno assoluto bisogno di un risultato. Vasseur: "Ingiusto accusarci dopo una sola corsa" ...Parcheggiamo la Red Bull a lato del campionato, facciamo correre gli altri tra loro. Grande Aston Martin. Per la Ferrari anche l’incubo affidabilità. Wolff fa bene ad arrabbiarsi con la Mercedes, McLa ...