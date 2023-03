Ferrari, è già crisi. Rosse troppo brutte per essere vere (Di lunedì 20 marzo 2023) In Arabia Saudita prestazione deprimente delle Ferrari, che vengono superate anche da Mercedes e Aston Martin. Il problema? La mancanza di passo con le gomme dure. Il tempo per recuperare non manca ma il mese di Aprile sarà forse decisivo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) In Arabia Saudita prestazione deprimente delle, che vengono superate anche da Mercedes e Aston Martin. Il problema? La mancanza di passo con le gomme dure. Il tempo per recuperare non manca ma il mese di Aprile sarà forse decisivo

Red Bull di un altro pianeta anche in Arabia, Aston Martin seconda forza. La Ferrari annega nella mediocrità ... che sia una gara lineare o di rimonta, il team austriaco fa nettamente il vuoto e se le cose non cambieranno presto il Mondiale sarà chiuso già a metà stagione. Il problema in casa Ferrari è che ... Acque agitate in casa Ferrari. Delude la macchina, non i piloti Acque sempre più agitate in Ferrari . Anche il secondo GP della stagione è stato deludente. Il popolo rosso già rumoreggia. Ancora zero podi. Un anno fa, dopo Bahrain e e Arabia Saudita , erano 4: una vittoria e un secondo posto ... Red Bull come un extraterrestre, Ferrari già depressa La Gazzetta dello Sport