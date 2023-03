Ferrari da incubo nel deserto: 'Inaccettabile' (Di lunedì 20 marzo 2023) Verstappen rimonta fino al secondo posto, in Arabia vince Perez. Sainz e Leclerc dietro Aston Martin e Mercedes, Vasseur fa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Verstappen rimonta fino al secondo posto, in Arabia vince Perez. Sainz e Leclerc dietro Aston Martin e Mercedes, Vasseur fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Ferrari, Vasseur e l'incubo di Binotto: 'Dobbiamo capire' - formula_2021 : R: Red Bull senza rivali, Perez incontrastabile e Verstappen fulmina tutti in rimonta. Alonso, con penalità, perde… - AlessandroPulli : @Ferrari Secondo Gp da incubo, una macchina deludente. Da tifoso resterò sempre Ferrarista, ma smetterò di seguirla… - MaricaGusmitta : #F1 Per le Rosse un inzio Mondiale da incubo #Perez vince a Jeddah davanti a #Verstappen e #Alonso . #Ferrari indi… - iloulov : le hard incubo per ferrari comunque -