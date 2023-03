(Di lunedì 20 marzo 2023)ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri, ma non accoglierà nessuna richiesta di riscatto «in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Attacco hacker alla banca dati dei clienti Ferrari e poi una richiesta di riscatto: da Maranello fanno sapere 'Non… - LaStampa : Ferrari, attacco informatico: chiesti i contatti dei clienti. “Non cederemo al ricatto” - SkyTG24 : Ferrari sotto attacco hacker: 'Non pagheremo riscatti' - Favollo2 : Attacco informatico alla #Ferrari. L'hacker si firma Bin8. - fisco24_info : Ferrari, attacco hacker e richiesta di riscatto: l'azienda dice 'no': (Adnkronos) - 'Acconsentire a simili richiest… -

In linea con la propria policy aziendale,non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori ...... hacker filorussi rivendicanoal sito del Csm Nel mirino degli hacker i dati dei clienti 'Dopo aver ricevuto tale richiesta - spiega la- abbiamo immediatamente avviato un'indagine in ...Alonso tiene la terza posizione sulle Mercedes di Russell e Hamilton, poi le duecon Sainz ... ma lo spagnolo resiste 24° giro - Verstappen si sbarazza di Russell e va all'di Alonso ...

Ferrari sotto attacco informatico: "Non cederemo a nessun ricatto" RaiNews

Ferrari, attacco hacker. Maranello: "Non ci piegheremo al ricatto" Con un comunicato l'azienda con il Cavallino Rampante ha fatto sapere che ha già informato le autorità competenti, e che "non ha ...Un attacco hacker, dati di contatto di alcuni clienti rubati, un riscatto. La Ferrari ha reso noto e denunciato di aver subito un attacco informatico ai propri sistemi e una richiesta di riscatto. La ...