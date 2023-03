Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carloegiorgio : I Baldagnez per la Festa del Papà La #lettera di Sergio Baldan che ha commosso e scosso tutto il mondo.… - franco_sala : RT @Elisabettanagl2: Povera pikkola kiara. 2 tate, 4 nonni, la/e colf, il general manager, il truccatore, l’analista e ha bisogno di respi… - fauvelfiance : RT @Elisabettanagl2: Povera pikkola kiara. 2 tate, 4 nonni, la/e colf, il general manager, il truccatore, l’analista e ha bisogno di respi… - giulia0801 : RT @Elisabettanagl2: Povera pikkola kiara. 2 tate, 4 nonni, la/e colf, il general manager, il truccatore, l’analista e ha bisogno di respi… - lorenzomarchez : RT @Elisabettanagl2: Povera pikkola kiara. 2 tate, 4 nonni, la/e colf, il general manager, il truccatore, l’analista e ha bisogno di respi… -

... serenità ritrovata TUTTO IL CLAN AL LAGO Fotogallery - Ladi compleanno di Cecilia Rodriguez, guarda le foto A TEMA POCOYO Fotogallery -inper Leone e Vittoria, guarda il ...Ladei'Il quinto compleanno più felice per il bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e le ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il ...Per la famigliaoggi è grande. Oltre ad essere la giornata dedicata a tutti i papà , il 19 marzo per Chiara Ferragni e Fedez è infatti il giorno in cui, cinque anni fa, sono diventati genitori per la ...

Ferragnez in festa per Leone e Vittoria, guarda il party “da grandi” e l'incidente sfiorato! TGCOM

Poche ore fa, come chi segue i Ferragnez sa bene, il piccolo Leone ... La Ferragni e Lucia hanno così unito le due ricorrenze per tenere una splendida festa all’insegna delle risate e del divertimento ...La piccola Vittoria canta buon compleanno a suo fratello Leone: ecco il tenero video postato sui social dai Ferragnez ...