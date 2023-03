Fendi sceglie Ortigia | a maggio la sfilata dedicata all’alta moda

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it Un’altra maison di altissimo livello approda in Sicilia. Lahaute couture Autunno Inverno 2023/2024 disi svolgerà infatti ad, isolotto che accoglie il centro storico di Siracusa, già l’anno scorso teatro del fortunatissimo défilé di Dolce & Gabbana. Un segnale importantissimo sia per laitaliana che si affida sempre più alle meraviglie del nostro Paese che per la trinacria, divenuta nell’ultimo periodo una delle mete più apprezzate dal turismo nazionale e internazionale. La Sicilia strega anche Kim Jones Non ha saputo evidentemente resistere al fascino della Sicilia Kim Jones, il quale lascerà Parigi per tuffarsi in un’atmosfera completamente diversa, costellata di storia antica, calore e naturale meraviglia. In tal senso sarà davvero interessante vedere quale tema ...

Dopo Dolce & Gabbana, ancheporterà l'alta moda a Siracusa con una sfilata che si terrà a maggio ad Ortigia. Sul defilé ben poche sono le notizie in circolazione perché, si sa, per questi grandi eventi sia l'...Dopo Dolce&Gabbana nel luglio del 2022 , ancheSiracusa per la sfilata di Alta Moda che si terrà a maggio a Ortigia. La piccola isola è il cuore e centro storico di Siracusa. Un insieme di palazzi, templi, chiese, castelli e fontane ...... ha optato per un tuxedo nero doppio pettoMade to Measure con dettagli in satin ... L'attore italiano Lorenzo Zurzolo inveceGucci per la notte degli Oscar, optando per una giacca ...

