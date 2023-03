Federico Tedeschi non è morto per un malore | le indagini sono riaperte

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 marzo 2023) Come si può negare a una mamma il diritto di conoscere la verità sulla morte del proprio figlio? Perché se non è la giustizia, poi, a permettere di superare quello che il dolore più grande di un genitore, cosa può farlo? Una risposta, mamma Manuela, in realtà ce l’aveva avuta quel giorno di 6 anni fa. E quella, secondo le autorità doveva bastare perché il 26 novembreeraper un. Era stato un infarto a stroncare la sua giovane vita. Eppure niente di tutto ciò che era stato detto aveva senso. Non solo perché è lecito avere un dubbio sul fatto che un ragazzo in salute possa morire per un attacco cardiaco, ma anche perché quello stesso ragazzo aveva il volto tumefatto e pieno di lividi. Perché il suo sangue era sparso per tutta la camera. Perché la porta di casa era aperta mentre lui era ...