Federico Moccia si laurea in lettere moderne con una tesi su di sé: "Sono contento". Il web ironizza:"È uno scherzo?" (Di lunedì 20 marzo 2023) Autore, scrittore, sceneggiatore, regista. Potrete non essere tra i suoi lettori più accaniti ma sicuramente lo conoscerete, stiamo parlando di Federico Moccia. Classe 1963, all'età di 59 anni si è laureato in lettere moderne. A rivelarlo è stato lui stesso con un post pubblicato su Facebook lo scorso 15 marzo. Tra i commenti, oltre alle numerose congratulazioni, anche una dose massiccia di pungente ironia. Il motivo? Il tema che Moccia ha scelto di trattare. "Due visioni comparate dell'amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo", si legge sulla copertina della tesi di laurea conseguita presso l'università degli studi Guglielmo Marconi.

