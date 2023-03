Federico Moccia si laurea con tesi su sé stesso. L'ironia social: "E' uno scherzo?" (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Due visioni comparate dell'amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo'. E' il titolo della tesi di Federico Moccia, scrittore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Due visioni comparate dell'amore: Jack London e, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo'. E' il titolo delladi, scrittore ...

