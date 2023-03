Federico Chiesa nuovo stop, anche Mancini preoccupato: la situazione (Di lunedì 20 marzo 2023) La partita di Federico Chiesa è durata poco meno di 20 minuti all’interno del derby d’Italia, vinto dalla Juventus tra le polemiche per 0-1. Le condizioni del giocatore bianconero però preoccupano non solo la dirigenza piemontese ma anche la Nazionale di Roberto Mancini. Tra pochi giorni infatti comincerà il cammino nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Ecco dunque cosa è successo al giocatore uscito anzitempo per infortunio. Federico Chiesa si ferma ancora? anche Mancini trema Federico Chiesa (Crediti foto: Juventus FC Twitter)Sembrava essere tutto finito, per una buona volta, il calvario di Federico Chiesa che in Europa aveva anche ritrovato il gol, nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) La partita diè durata poco meno di 20 minuti all’interno del derby d’Italia, vinto dalla Juventus tra le polemiche per 0-1. Le condizioni del giocatore bianconero però preoccupano non solo la dirigenza piemontese mala Nazionale di Roberto. Tra pochi giorni infatti comincerà il cammino nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Ecco dunque cosa è successo al giocatore uscito anzitempo per infortunio.si ferma ancora?trema(Crediti foto: Juventus FC Twitter)Sembrava essere tutto finito, per una buona volta, il calvario diche in Europa avevaritrovato il gol, nel ...

