Federazione Italiana Vela, i progetti speciali sono un successo (Di lunedì 20 marzo 2023) La Federazione Italiana Vela (FIV) prosegue con il suo programma ricco di progetti dedicati alla pratica sportiva. Risultati importanti quelli raggiunti dalla Federazione che, nell’ambito dei contributi stanziati da Sport e Salute per l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i tre progetti presentati: Ripartire a Gonfie Vele, Over 65, Imparare navigando, relativi rispettivamente alle fasce “bambini e adolescenti”, “target Over 65”, “Scuola”. Federazione Italiana Vela, al via seconda fase programma Si tratta di un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro, che incentiverà la pratica sportiva in alcuni settori di particolare interesse: scuola ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 20 marzo 2023) La(FIV) prosegue con il suo programma ricco didedicati alla pratica sportiva. Risultati importanti quelli raggiunti dallache, nell’ambito dei contributi stanziati da Sport e Salute per l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i trepresentati: Ripartire a Gonfie Vele, Over 65, Imparare navigando, relativi rispettivamente alle fasce “bambini e adolescenti”, “target Over 65”, “Scuola”., al via seconda fase programma Si tratta di un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro, che incentiverà la pratica sportiva in alcuni settori di particolare interesse: scuola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roy_Ven : @gippu1 Per carità mia più foraggiare la Federazione Italiana Giuoco Mafia - WickedS31207283 : RT @IlarioDiGiovamb: Pruzzo:' La #AsRoma deve chiedere ufficialmente di non essere arbitrata da arbitri della Federazione Italiana. Ieri pe… - ServiziAlLavoro : Progettare per modernizzare - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi Alla riconoscenza per Biagi, aggiungo q… - Cucciolina96251 : RT @IlarioDiGiovamb: Pruzzo:' La #AsRoma deve chiedere ufficialmente di non essere arbitrata da arbitri della Federazione Italiana. Ieri pe… - AHerSan89 : RT @IlarioDiGiovamb: Pruzzo:' La #AsRoma deve chiedere ufficialmente di non essere arbitrata da arbitri della Federazione Italiana. Ieri pe… -