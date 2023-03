Fdi si rimangia il no al Ceta Per Meloni era una ‘porcata’ da ‘traditori’ | adesso Lollobrigida apre | “Vantaggi per i produttori | si arriverà al sì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Per Giorgiaera una “porcata”, una roba da “traditori”. Le intemerate della leader di Fratelli d’Italia contro ile i suoi sostenitori non si contano. Dai banchi dell’opposizione, per anni, è stato tutto un urlo contro l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, in vigore in via provvisoria dal settembre 2017.che Fdi è al governo, tocca a un suo fedelissimo fare una marcia indietro, un’inversione a U. Insomma,rsi tutto. Francesco, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, appendice che proprio su questa scelta fa almeno sorridere, lo ha detto chiaro e tondo a margine del Consiglio Ue a Bruxelles: l’Italia in materia di accordi commerciali è “molto pragmatica”. Insomma, si va verso la ratifica del Parlamento. Tant’è che ha spigato: “Ci ...