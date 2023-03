Fare l'avvocato - e il giudice - all'epoca di ChatGPT (Di lunedì 20 marzo 2023) Far scrivere sentenze a un’IA che apprende solo dai precedenti rischia di escludere la possibilità di sentenze innovative, che cambiano interpretazioni consolidate e spesso rappresentano un avanzamento per i diritti e le libertà Leggi su repubblica (Di lunedì 20 marzo 2023) Far scrivere sentenze a un’IA che apprende solo dai precedenti rischia di escludere la possibilità di sentenze innovative, che cambiano interpretazioni consolidate e spesso rappresentano un avanzamento per i diritti e le libertà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioMeazza : RT @francetomm: L'Avvocato del popolo o Avvocato Cortina, non so come lo conoscete, ha fatto più danni ai conti dello Stato di quanti ne po… - Toniapatty : RT @francetomm: L'Avvocato del popolo o Avvocato Cortina, non so come lo conoscete, ha fatto più danni ai conti dello Stato di quanti ne po… - MarianoPuzzoni : RT @MarianoPuzzoni: @lillyyyna Anche tu sei limitato mentalmente caro Stefano fiordalisi uno che denuncia un uomo x non farlo entrare nel g… - francetomm : L'Avvocato del popolo o Avvocato Cortina, non so come lo conoscete, ha fatto più danni ai conti dello Stato di quan… - nonsonomaky : @frenaamano non voglio fare l’avvocato, e sono ancora incazzata con te -