Famiglie omogenitoriali, per me la sinistra si fa paladina di un capriccio da benestanti (Di lunedì 20 marzo 2023) Come accade troppo spesso, le parole di alcuni esponenti del governo Meloni sulle coppie omogenitoriali e sui figli di queste ultime sono state improntate all’insensibilità più sprezzante. Questo non è mai un bene, perché chi governa dovrebbe rappresentare tutti i propri cittadini, che anzitutto sono persone. In più, considerato l’argomento, che riguarda dei bambini e in generale la dimensione affettiva, sarebbe cosa buona e giusta applicare un po’ di umanità. Non solo per una questione morale, ma anche perché chi governa ha il dovere di non alimentare i conflitti ideologici fra la popolazione. Tuttavia, fatta l’importante premessa di cui sopra, è proprio il concetto di “umanità” a suscitare più di una perplessità sulla posizione altrettanto oltranzista di una certa sinistra, che adesso si ritrova ampiamente rappresentata dalla neo leader del Partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Come accade troppo spesso, le parole di alcuni esponenti del governo Meloni sulle coppiee sui figli di queste ultime sono state improntate all’insensibilità più sprezzante. Questo non è mai un bene, perché chi governa dovrebbe rappresentare tutti i propri cittadini, che anzitutto sono persone. In più, considerato l’argomento, che riguarda dei bambini e in generale la dimensione affettiva, sarebbe cosa buona e giusta applicare un po’ di umanità. Non solo per una questione morale, ma anche perché chi governa ha il dovere di non alimentare i conflitti ideologici fra la popolazione. Tuttavia, fatta l’importante premessa di cui sopra, è proprio il concetto di “umanità” a suscitare più di una perplessità sulla posizione altrettanto oltranzista di una certa, che adesso si ritrova ampiamente rappresentata dalla neo leader del Partito ...

