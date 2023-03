Famiglie arcobaleno, coppia gay: "Ci sentiamo cacciate" (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta 'Ci sentiamo cacciate'. A 'Zona Bianca' Lucia e Jessica esprimono il disagio delle Famiglie arcobaleno dopo la bocciatura del Senato al regolamento UE sul riconoscimento dei diritti ai figli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta 'Ci'. A 'Zona Bianca' Lucia e Jessica esprimono il disagio delledopo la bocciatura del Senato al regolamento UE sul riconoscimento dei diritti ai figli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : È in corso una campagna d’odio della destra contro le famiglie arcobaleno. I figli di questo Paese sono tutti ugual… - SimoneAlliva : Assente ieri alla manifestazione in difesa delle #FamiglieArcobaleno il Terzo Polo Non pervenuto Ivan Scalfarotto c… - elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - donadiomaria : RT @ZanAlessandro: È in corso una campagna d’odio della destra contro le famiglie arcobaleno. I figli di questo Paese sono tutti uguali e u… - calvi1956 : RT @ZanAlessandro: È in corso una campagna d’odio della destra contro le famiglie arcobaleno. I figli di questo Paese sono tutti uguali e u… -