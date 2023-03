Falò abusivo. Tre persone denunciate tra cui un minore (Di lunedì 20 marzo 2023) La Polizia di Stato ha denunciato tre persone (di cui un minore) perché presunti responsabili del reato di incendio doloso a seguito dell’esplosione del Falò, non autorizzato, allestito per i festeggiamenti di S. Giuseppe, nella serata di ieri, in zona Tamburi. Gli agenti della Squadra Mobile, dalla visione delle immagini diffuse sui social che hanno ripreso il momento dell’esplosione e le fasi della preparazione del rogo, hanno raccolto elementi utili alla possibile ricostruzione dei fatti e riferite alla Procura della Repubblica di Taranto, anche a quella dei Minori. Dalle prime risultanze investigative, un uomo avrebbe versato sulla catasta di legna già a forma di piramide del liquido – presumibilmente infiammabile – facendo ricorso ad una scala su cui era salito per far sì che il materiale da ardere si impregnasse. Dopo ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 20 marzo 2023) La Polizia di Stato ha denunciato tre(di cui un) perché presunti responsabili del reato di incendio doloso a seguito dell’esplosione del, non autorizzato, allestito per i festeggiamenti di S. Giuseppe, nella serata di ieri, in zona Tamburi. Gli agenti della Squadra Mobile, dalla visione delle immagini diffuse sui social che hanno ripreso il momento dell’esplosione e le fasi della preparazione del rogo, hanno raccolto elementi utili alla possibile ricostruzione dei fatti e riferite alla Procura della Repubblica di Taranto, anche a quella dei Minori. Dalle prime risultanze investigative, un uomo avrebbe versato sulla catasta di legna già a forma di piramide del liquido – presumibilmente infiammabile – facendo ricorso ad una scala su cui era salito per far sì che il materiale da ardere si impregnasse. Dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sono 7 le persone rimaste ferite in seguito all'esplosione del falò abusivo di San Giuseppe nel rione Tamburi di Ta… - TgrRaiPuglia : Un altro video sull'esplosione dovuta ad un faló abusivo al quartiere quartiere Tamburi di Taranto in occasione del…

