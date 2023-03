Falò abusivo, migliorano le condizioni del minore avvolto dalle fiamme (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono state dimesse sei delle sette persone rimaste ferite a causa dell’esplosione di un Falò per San Giuseppe organizzato abusivamente nella serata di ieri nel rione Tamburi di Taranto. Nell’ospedale “SS. Annunziata” della città è ricoverato un minorenne: per lui una prognosi di 15 giorni. Il ragazzino è stato travolto dalle fiamme: trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono migliorate nella notte. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato. Secondo quanto mostrato da alcuni video amatoriali che stavano registrando l’accensione della pira improvvisata, una persona si è avvicinata stringendo tra le mani una sorta di torcia per appiccare il fuoco e subito dopo – forse per una tanica di benzina troppo vicina alla legna e al cartone usati per il Falò – è ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono state dimesse sei delle sette persone rimaste ferite a causa dell’esplosione di unper San Giuseppe organizzato abusivamente nella serata di ieri nel rione Tamburi di Taranto. Nell’ospedale “SS. Annunziata” della città è ricoverato unnne: per lui una prognosi di 15 giorni. Il ragazzino è stato travolto: trasportato in codice rosso in ospedale, le suesono migliorate nella notte. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato. Secondo quanto mostrato da alcuni video amatoriali che stavano registrando l’accensione della pira improvvisata, una persona si è avvicinata stringendo tra le mani una sorta di torcia per appiccare il fuoco e subito dopo – forse per una tanica di benzina troppo vicina alla legna e al cartone usati per il– è ...

