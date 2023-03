Facciamo attenzione, la Germania prova a fregarci sull’auto (Di lunedì 20 marzo 2023) Una trattativa in corso dietro le quinte tra Germania e Commissione Ue rischia di lasciare l’Italia isolata sul del bando alle emissioni di CO2 nei trasporti leggeri dal 2035. In una lettera scritta da Christoph Burmeister, capo di gabinetto del ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing, e indirizzata all’olandese Diederik Samsom, capo di gabinetto del commissario Frans Timmermans, si delinea un accordo in itinere tra il governo tedesco e la Commissione. La lettera, inviata quattro giorni fa e che La Verità ha potuto visionare, delinea una strategia per arrivare al risultato che il governo tedesco vorrebbe raggiungere e che sembra molto vicino. In che modo? Evitando di ridiscutere l’atto principale, già approvato dal trilogo e che ora necessita del voto a maggioranza del Consiglio europeo, per agire invece sulla normativa di contorno. «Accogliamo ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Una trattativa in corso dietro le quinte trae Commissione Ue rischia di lasciare l’Italia isolata sul del bando alle emissioni di CO2 nei trasporti leggeri dal 2035. In una lettera scritta da Christoph Burmeister, capo di gabinetto del ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing, e indirizzata all’olandese Diederik Samsom, capo di gabinetto del commissario Frans Timmermans, si delinea un accordo in itinere tra il governo tedesco e la Commissione. La lettera, inviata quattro giorni fa e che La Verità ha potuto visionare, delinea una strategia per arrivare al risultato che il governo tedesco vorrebbe raggiungere e che sembra molto vicino. In che modo? Evitando di ridiscutere l’atto principale, già apto dal trilogo e che ora necessita del voto a maggioranza del Consiglio europeo, per agire invece sulla normativa di contorno. «Accogliamo ...

