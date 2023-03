Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai? Ecco chi prenderebbe il suo posto (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. Fabio Fazio lascia la Rai? Chi potrebbe prendere il suo posto. Tra i volti noti della Rai c’è sicuramente quello di Fabio Fazio. Il suo Che tempo che fa continua, dopo anni, ad avere ottimi ascolti. Tuttavia nonostante il successo pare che il suo futuro in Rai sia assolutamente a rischio. Fazio potrebbe dire molto presto addio alla Rai e tra i vari rumors è saltato fuori anche il nome di colui che potrebbe sostituirlo. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo dietro le quinte del noto programma.



