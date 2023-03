Fa pipì in campo, espulso l’attaccante del Lecco: accade in Serie C (Di lunedì 20 marzo 2023) L’espulsione più curiosa del week end (e forse della stagione) calcistico è tutta di Cristian Bunino, allontanato dal direttore di gara mentre ultimava il riscaldamento nel match contro il Piacenza. Il motivo? Ha fatto pipì dietro una porta. A svelare il motivo di quel provvedimento è stato il tecnico Luciano Foschi: “Sì, un peccato quell’espulsione. Ma ha fatto la pipì in campo. Non so perché l’abbia fatto, evidentemente gli scappava e non conosceva il regolamento. Io ho protestato con l’arbitro, ma neanche tanto. La regola c’è, è proibito”. Attesa anche una squalifica che in ogni caso farà giurisprudenza, visto che non ci sono precedenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) L’espulsione più curiosa del week end (e forse della stagione) calcistico è tutta di Cristian Bunino, allontanato dal direttore di gara mentre ultimava il riscaldamento nel match contro il Piacenza. Il motivo? Ha fattodietro una porta. A svelare il motivo di quel provvedimento è stato il tecnico Luciano Foschi: “Sì, un peccato quell’espulsione. Ma ha fatto lain. Non so perché l’abbia fatto, evidentemente gli scappava e non conosceva il regolamento. Io ho protestato con l’arbitro, ma neanche tanto. La regola c’è, è proibito”. Attesa anche una squalifica che in ogni caso farà giurisprudenza, visto che non ci sono precedenti. SportFace.

